DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. November

=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 3Q (8:30 Uhr PK, 10:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 PK) 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H *** 09:00 CH/Währungsreserven August 09:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Deutscher Maschinenbau-Gipfel, Berlin 09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zum AHK World Business Outlook Herbst 2023, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-12,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-11,5% gg Vj 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW Andreae, ZDH-Präsident Dittrich, Pressestatement im Anschluss an das Gespräch zu Bürokratieabbau bei Berichtspflichten, Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 13:00 NL/KPN NV, Kapitalmarkttag 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 13:30 DE/Eon, Pk mit Bundesbauministerin Geywitz und Eon-CEO Birnbaum zur Vorstellung der Eon Wärmekarte, Berlin *** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Handelsbilanz September PROGNOSE: -59,80 Mrd USD zuvor: -58,30 Mrd USD *** 14:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 14:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 15:00 DE/EZB, APP-Monatsbericht Oktober 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede und Gespräch mit 1.000 Betriebsräten beim 20. Deutschen Betriebsrätetag, Bonn *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate 18:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), moderiert Diskussion von Economic Club of New York mit Wharton School Dean James *** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede in German-British Chamber of Industry & Commerce 22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2023 00:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.