PRESSEMITTEILUNG HAMBORNER REIT AG: OBI verlängert vorzeitig an drei Standorten - gemeinsamer Schwerpunkt auf der Umsetzung energetischer Gebäudemaßnahmen Vorzeitige Mietvertragsverlängerung bis 2034 für die Standorte Hilden und Leipzig sowie bis 2037 für den Standort Aachen

Gesamtmietfläche rd. 33.400 m²

Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung Duisburg, 7. November 2023 - Die HAMBORNER REIT AG konnte einen weiteren Vermietungserfolg erzielen und hat mit ihrem langjährigen Mieter, dem Baumarktbetreiber OBI, die Mietverträge an den Standorten Hilden, Leipzig und Aachen um 5 bzw. 10 Jahre vorzeitig bis ins Jahr 2034 bzw. 2037 verlängert. Die Gesamtmietfläche der in den Jahren 2010, 2011 und 2012 erworbenen Objekte beläuft sich auf rd. 33.400 m². Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird dem Themenbereich Nachhaltigkeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es wurden Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Objekte vereinbart, welche zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und ökologischeren Bewirtschaftung bzw. Nutzung der Immobilien beitragen. Entsprechend werden an den betreffenden OBI-Standorten im Rahmen der Bestandsoptimierung umfängliche CO2-reduzierende Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Haustechnik durchgeführt. "Die vorzeitige Verlängerung der Mietverträge sowie das damit verbundene Standortbekenntnis seitens unseres langjährigen Mieters OBI ist für uns Lohn und Beleg für die Bemühungen um eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Mietern", kommentiert die zuständige Vorständin der HAMBORNER REIT AG, Sarah Verheyen. Ergänzend fügt sie hinzu: "Besonders erfreulich sind dabei die gemeinsamen Vereinbarungen für eine weitere energetische Optimierung der Objekte. Auch zukünftig beabsichtigen wir, unsere Mietverhältnisse an nachhaltigen Kriterien auszurichten und damit die Grundlage für eine kontinuierliche Dekarbonisierung unseres Immobilienbestandes zu bilden". Die vereinbarten Maßnahmen werden in enger Absprache zwischen den Vertragspartnern geplant und voraussichtlich bereits im Jahr 2024 umgesetzt. ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. KONTAKT Christoph Heitmann

Head of Investor & Public Relations

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Mail: info@ir.hamborner.de

Web: www.hamborner.de



