Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Vonovia hat am Montag einen immensen Rücksetzer erlitten. Die Aktie gab gleich um fast -6 % nach. Dies wiederum ist aus der Perspektive der Analysten eine nicht ganz nachvollziehbare Entwicklung. Es hat sich zuletzt an den Börsen die Meinung durchgesetzt, Vonovia habe durchaus Chancen auf eine beträchtliche Kursentwicklung. Nun führt der Kurs über die vergangenen fünf Handelstage noch immer mit mehr als 10 % Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...