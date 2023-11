Operativer Gewinnsprung auch in einer rezessiven Phase - Daimler Truck überzeugt, während die Aktie weiter enorm günstig bleibt. Ist das schon ein Signal für einen Kauf bei der Mercedes-Benz-Tochter? Trotz der vielen makroökonomischen Sorgen scheint es bei Daimler Truck besser zu laufen als bisher erwartet. So hat das Unternehmen bei seinen am Dienstag gemeldeten Quartalszahlen Überraschendes präsentiert: Daimler Truck mit Gewinnsprung Denn Daimler ...

