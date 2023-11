EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Betriebliches Ergebnis in Q3 über Vorquartal jedoch deutlich unter Vorjahr

Solide Performance bei MM Packaging

Markt- und umbaubedingter Volumenrückgang drückte weiter auf Ergebnis von MM Board & Paper

Rahmenbedingungen bleiben infolge inflationsbedingter Konsumzurückhaltung und gesamtwirtschaftlicher Abschwächung angespannt

Keine unmittelbare Erholung erkennbar

Eingeleitetes Profit und Cash Protection-Programm beginnt zu greifen Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS Konsolidiert in Mio. EUR Q1-3/2023 Q1-3/2022 +/- Umsatzerlöse 3.196,5 3.450,4 -7,4 % EBITDA 328,0 591,2 -44,5 % Betriebliches Ergebnis 159,8 452,2 -64,7 % Operating Margin (%) 5,0 % 13,1 % -810 bp Ergebnis vor Steuern 118,9 416,8 -71,5 % Periodenüberschuss 91,2 315,2 -71,1 % Gewinn je Aktie (in EUR) 4,50 15,67

Peter Oswald, MM CEO: "Die MM Gruppe bewegt sich nach dem Rekordjahr 2022 seit mehreren Quartalen in einem Marktumfeld mit deutlich reduzierter Nachfrage in der Papier- und Kartonindustrie und zunehmendem Preisdruck. Obwohl der Lagerabbau in der Supply Chain vielerorts zu Ende zu gehen scheint, hält die Kaufzurückhaltung der Konsumenten inflationsbedingt und infolge der gesamtwirtschaftlichen Abschwächung auf unseren europäischen Hauptmärkten an." Wie erwartet, reflektieren sich die schwierigen Rahmenbedingungen auch im 3. Quartal insbesondere in der schwachen Mengen- und Ergebnisentwicklung der Division MM Board & Paper, welche neben bedeutenden marktbedingten Maschinenstillständen abermals durch geplante investitionsbedingte Abstellungen geprägt war. Demgegenüber verzeichnete die Division MM Packaging trotz eines heterogenen Verpackungsmarktes eine insgesamt solide Performance sowie erfolgreiche Integration der letztjährigen Akquisitionen im resilienten Bereich Pharmaverpackung. In Anbetracht der aktuellen Markt- und Ergebnissituation und der Aussicht auf keine kurzfristige Besserung liegt unser Fokus auf Mengenabsicherung und -zugewinnen mit vernünftigen Margen. Unser Profit & Cash Protection-Programm, welches neben Kostensenkungen in allen Bereichen einen deutlichen Abbau von Working Capital und die Reduktion der Capex-Cash-Outs vorsieht, beginnt zu greifen und wird durch gezielte strukturelle Anpassungsmaßnahmen ergänzt. "Durch den kontinuierlichen Ausbau unserer Wettbewerbsfähigkeit und Qualitätsführerschaft sowie die jüngsten strategischen Investitionen in unsere Werke und nachhaltige, innovative Verpackungsprodukte ist MM sehr gut aufgestellt, auch die gegenwärtig schwierige Marktsituation zu meistern und langfristig Mehrwert für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen.", so Oswald. ERGEBNISRECHNUNG

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 3.196,5 Mio. EUR unter dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-3 2022: 3.450,4 Mio. EUR). Einem vor allem mengenbedingten Rückgang in der Division MM Board & Paper stand ein akquisitions- und preisbedingter Anstieg in der Division MM Packaging gegenüber. Das betriebliche Ergebnis verminderte sich um 292,4 Mio. EUR von 452,2 Mio. EUR auf 159,8 Mio. EUR. Dieser Rückgang ist vor allem auf umfangreiche markt- und umbaubedingte Stillstände bei MM Board & Paper zurückzuführen. Die Operating Margin des Konzerns lag somit bei 5,0 % (Q1-3 2022: 13,1 %). Finanzerträge beliefen sich auf 5,4 Mio. EUR (Q1-3 2022: 3,1 Mio. EUR). Der Anstieg der Finanzaufwendungen von -23,3 Mio. EUR auf -40,0 Mio. EUR resultiert insbesondere aus einem höheren Zinsaufwand für Schuldscheindarlehen sowie Finanzierungen für die erfolgten Akquisitionen und organische Wachstumsprojekte. Das "Sonstige Finanzergebnis - netto" veränderte sich vorwiegend fremdwährungsbedingt von -15,2 Mio. EUR auf -6,3 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern lag damit bei 118,9 Mio. EUR nach 416,8 Mio. EUR im Vorjahr. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 27,7 Mio. EUR (Q1-3 2022: 101,6 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 23,3 % (Q1-3 2022: 24,4 %) ermittelt. Der Periodenüberschuss reduzierte sich demnach von 315,2 Mio. EUR auf 91,2 Mio. EUR. VERLAUF DES 3. QUARTALS

Die Geschäftsentwicklung setzte sich im 3. Quartal erwartungsgemäß auf ähnlichem Niveau wie im Vorquartal fort. Aufgrund weiterer markt- und umbaubedingter Stillstände in der Division MM Board & Paper sowie heterogener Nachfrage in den Absatzmärkten von MM Packaging und zunehmenden Preisdrucks beliefen sich die konsolidierten Umsatzerlöse auf 1.015,1 Mio. EUR nach 1.059,3 Mio. EUR im 2. Quartal 2023 und 1.231,9 Mio. EUR im 3. Quartal des Vorjahres. Das betriebliche Ergebnis des Konzerns lag mit 55,8 Mio. EUR infolge eines starken Ergebnisbeitrages von MM Packaging über dem Vorquartal (Q2 2023: 42,4 Mio. EUR) jedoch deutlich unter dem Vorjahreswert (Q3 2022: 167,2 Mio. EUR). Die Operating Margin belief sich auf 5,5 % (Q2 2023: 4,0 %; Q3 2022: 13,6 %). Der Periodenüberschuss betrug 27,9 Mio. EUR (Q2 2023: 28,4 Mio. EUR; Q3 2022: 109,4 Mio. EUR). Die Operating Margin der Division MM Board & Paper lag im Wesentlichen aufgrund der marktbedingten Minderauslastung und des Umbaustillstandes im slowenischen Kartonwerk Kolicevo bei -3,0 % (Q2 2023: -2,0 %; Q3 2022: 15,6 %). Die Operating Margin von MM Packaging erreichte infolge sinkender Kartonpreise 11,4 % (Q2 2023: 8,6 %; Q3 2022: 9,2 %). AUSBLICK

Die Nachfrageschwäche im Karton- und Papiersektor hält in fast allen Bereichen an, denn höhere Lebenshaltungskosten verringern die allgemeine Nachfrage nach Konsumgütern und das gesamtwirtschaftliche Marktumfeld bleibt ungewiss. Eine Marktbelebung ist aktuell nicht in Sicht, aber die Talsohle scheint erreicht und der Lagerabbau in der Supply Chain weitgehend abgeschlossen zu sein. Vor diesem Hintergrund und angesichts ausreichender Kapazitäten in der Industrie werden weiterhin - jedenfalls auch im 4. Quartal - bedeutende Maschinenabstellungen zur Anpassung der Produktion an die Marktnachfrage notwendig sein. Hiervon bleibt vor allem die Division MM Board & Paper betroffen. MM setzt unter diesen verschärften Rahmenbedingungen auf Mengenabsicherung und -zugewinne mit vernünftigen Margen. Unser Profit & Cash Protection-Programm, welches neben Kostensenkungen in allen Bereichen einen deutlichen Abbau von Working Capital und die Reduktion der Capex-Cash-Outs vorsieht wird konsequent weiterverfolgt und umgesetzt sowie durch gezielte strukturelle Anpassungsmaßnahmen ergänzt. Der Druck, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, nimmt stetig zu. Unser primärer Fokus bleibt auf eine möglichst rasche Erholung der Margen sowie die Reduktion der Nettoverschuldung gerichtet. MM ist mit nachhaltigen und innovativen Verpackungslösungen sehr gut aufgestellt, auch die gegenwärtig schwierige Marktsituation erfolgreich zu meistern. ----------------------------- Die detaillierte Presseaussendung und den Bericht zum 3. Quartal 2023 sowie den CEO Audio-Q&A-Webcast finden Sie auf unserer Website unter: https://www.mm.group. Nächster Termin:

