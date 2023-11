EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Wachstumsstrategie "cloud & fiber" in Q3 mit ersten Erfolgen



07.11.2023 / 08:00 CET/CEST

Umsatz: 78,2 Mio. EUR (Vj. 69,0 Mio. EUR)

Rohertrag: 24,1 Mio. EUR (Vj. 22,5 Mio. EUR)

Operatives EBITDA: 7,0 Mio. EUR (Vj. 6,8 Mio. EUR),

Konzernergebnis: 7,1 Mio. EUR (Vj. 15,3 Mio. EUR)



Düsseldorf, 07. November 2023



Die zu Beginn des Jahres bekanntgegebene Wachstumsstrategie für das Segment »ecotel Geschäftskunden« wirkte sich im dritten Quartal 2023 positiv auf den Umsatz aus. Dieser wuchs um 0,2 Mio. EUR auf 11,6 Mio. EUR (Vj. 11,4 Mio. EUR). Auch im 9-monatsvergleich stieg der Umsatz in diesem Segment leicht auf 34,2 Mio. EUR (Vj. 34,1 Mio. EUR). Das Segment »ecotel Wholesale« legte mit 15,0 Mio. EUR (Vj. 12,8 Mio. EUR) im dritten Quartal deutlich zu und lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 bei 44,0 Mio. EUR (Vj. 34,9 Mio. EUR)



Durch den erfolgreichen Ausbau der Vertriebsaktivitäten sowie die erfolgreiche Positionierung im Bereich »cloud & fiber« erwartet der Vorstand, die Umsätze im Segment »ecotel Geschäftskunden« auch in den nächsten Quartalen kontinuierlich zu steigern. So konnte ecotel im Produktsegment »fiber« im 3. Quartal zwei weitere Großaufträge gewinnen und in den ersten 9 Monaten rund 400 zusätzliche Leased Lines in Betrieb nehmen. Der Anteil an modernen SD-WAN Anschlüssen stieg ebenfalls deutlich. Das Produktsegment »cloud« entwickelte sich im Jahresverlauf ebenfalls positiv und trägt zu den Steigerungen im Umsatz und Rohertrag bei. Die Vertriebsleistung in diesem Produktsegment konnte im Vergleich zum Vorjahr bereits mehr als verdoppelt werden.



Der Rohertrag im Segment »ecotel Geschäftskunden« stieg überproportional zum Umsatz um 1,3 Mio. EUR auf 22,8 Mio. Wesentliche Treiber waren die höhere Wertschöpfung, positive Einkaufspreisentwicklungen, sowie der neue Produktmix. Auch der Rohertrag im Segment »ecotel Wholesale« entwickelte sich positiv und ist aufgrund des deutlichen Umsatzwachstums um 0,3 Mio. EUR auf 1,3 Mio. EUR gestiegen.



Das operative EBITDA konnte in den ersten 9 Monaten, trotz der geplanten Investitionen in unsere Wachstumsstrategie, um 0,2 Mio. EUR auf 7,0 Mio. EUR gesteigert werden. Im dritten Quartal lag das operative EBITDA mit 1,7 Mio. EUR (Vj. 2,2 Mio. EUR) unter dem Vorjahresvergleich, im dritten Quartal des Vorjahres wurden allerdings Erträge aus dem Verkauf von Internetressourcen in Höhe von 0,4 Mio. EUR erzielt, die den Jahresvergleich beeinflussen. Das EBITDA lag nach 9 Monaten bei 10,9 Mio. EUR (Vj. 21,7 Mio. EUR).



Nach Berücksichtigung der Abschreibungen (-3,7 Mio. EUR), dem Finanzergebnis (+0,4 Mio. EUR), Steuern (-2,3 Mio. EUR) sowie dem Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (+1,8 Mio. EUR) konnte in den ersten 9 Monaten 2023 ein Konzernüberschuss in Höhe von 7,1 Mio. EUR (Vj. 15,3 Mio. EUR) erwirtschaftet werden. Das entspricht einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 2,03 EUR (VJ. 4,36 EUR).



Die Entwicklungen der ersten neun Monate des Jahres 2023 und der aktuelle Forecast für das Gesamtjahr führen zu einer Präzisierung der Prognose für das Gesamtjahr 2023. Der Vorstand geht nun davon aus, dass der Umsatz im Segment »ecotel Geschäftskunden« am unteren Rand des Prognosekorridors von 46 bis 48 Mio. EUR liegen wird; im Segment »ecotel Wholesale« wird der Umsatz am oberen Rand des Prognosekorridors von 48 bis 52 Mio. EUR liegen, eventuell sogar darüber. Nachdem die Wachstumsinvestitionen der ersten drei Quartale positive Auswirkungen auf die Kennzahlen hatten, werden auch im vierten Quartal gezielte Investitionen in weiteres Wachstum getätigt. Für das operative EBITDA erwartet der Vorstand daher nun einen Wert von rund 9 Mio. EUR und damit am unteren Bereich des Prognosekorridors von 9 bis 10 Mio. EUR.

(in Mio. EUR) * 2022 9. HJ 2023

9. HJ Prognose 2023 Konzernumsatz 69,0 78,2 95 - 100 davon Segment ecotel Geschäftskunden 34,1 34,2 46 - 48 davon Segment ecotel Wholesale 34,9 44,0 Rohertrag 22,5 24,1 31 - 33 davon Segment ecotel Geschäftskunden 21,5 22,8 davon Segment ecotel Wholesale 1,0 1,3 Operatives EBITDA ** 6,8 7,0 9 - 10 davon Segment ecotel Geschäftskunden 6,4 6,2 > 8,5 davon Segment ecotel Wholesale 0,5 0,8 Konzernüberschuss 15,3 7,1 > 4 Ergebnis je Aktie (in EUR) 4,36 2,03 (in Mio. EUR) * 20223. Q 2023

3. Q Konzernumsatz 24,2 26,6 davon Segment ecotel Geschäftskunden 11,4 11,6 davon Segment ecotel Wholesale 12,8 15,0 Rohertrag 7,4 7,9 davon Segment ecotel Geschäftskunden 7,0 7,5 davon Segment ecotel Wholesale 0,4 0,5 Operatives EBITDA ** 2,2 1,7 davon Segment ecotel Geschäftskunden 2,1 1,4 davon Segment ecotel Wholesale 0,2 0,3 Konzernüberschuss 1,5 0,4 Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,42 0,12

* Vorjahreswerte angepasst; in den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten.

** Definition siehe Konzernlagebericht im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 52.



Über die ecotel communication ag:

Die ecotel communication ag ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Aktuell betreut ecotel mit rund 225 Mitarbeitern bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



