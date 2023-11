Die Aktienmärkte zeigten nach der erneuten Zinspause der US-Notenbank in der abgelaufenen Woche nach oben. So bekamen die Optimisten Oberwasser, die eine rasche Zinswende erwarten. Diese könnte im kommenden Jahr erfolgen, dürfte aber erst ab der zweiten Jahreshälfte aktuell werden. Schließlich liegt die Inflation in den USA wie auch hierzulande nach wie vor noch klar über dem von den Notenbanken gewünschten Level. Die nach wie vor sehr robuste Konjunktur in den USA macht es der US-Notenbank dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...