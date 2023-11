DJ Deutsche Produktion sinkt im September um 1,4 Prozent

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im September schwächer als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lag um 3,7 (Vormonat: 1,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,4 Prozent prognostiziert. Der für August gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 0,2 Prozent wurde auf 0,1 Prozent revidiert.

Im Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juli bis September um 2,1 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.

Innerhalb des produzierenden Gewerbes gab es im September überwiegend negative Entwicklungen: Der Rückgang ist zu einem Großteil auf die Entwicklung in der Automobilindustrie zurückzuführen (minus 5,0 Prozent zum Vormonat). Weiterhin beeinflussten Rückgänge bei der Herstellung von elektrischer Ausrüstung (minus 4,4 Prozent) und in der Pharmaindustrie (minus 9,2 Prozent) das Gesamtergebnis negativ. Einen positiven Einfluss hatte hingegen die Produktion im Maschinenbau (plus 4,1 Prozent).

Die Industrieproduktion nahm um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat ab. Die Produktion von Investitionsgütern ging um 0,2 Prozent zurück, die Produktion von Vorleistungsgütern sank um 1,9 Prozent und die Produktion von Konsumgütern um 4,9 Prozent. Außerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 1,7 Prozent. Die Bauproduktion blieb zum Vormonat unverändert.

"Die Produktion in der Industrie hat sich zum Ende des dritten Quartals wieder spürbar verringert", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. "Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe haben sich aber zuletzt weiter stabilisiert und Stimmungsindikatoren wie die Ifo-Geschäftserwartungen und die ZEW-Konjunkturerwartungen deuten auf eine Bodenbildung im dritten Quartal und eine Belebung der Industriekonjunktur zum Jahreswechsel hin."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2023 02:20 ET (07:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.