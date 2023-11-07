DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
TELEFONICA DTLD HLDG NA EUR DE000A1J5RX9 07.11.2023 09:35 CET
START RESTART AUCTION: 09:35
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:45
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TELEFONICA DTLD HLDG NA EUR DE000A1J5RX9 07.11.2023 09:35 CET
START RESTART AUCTION: 09:35
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:45