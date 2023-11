Nach einer guten Entwicklung in der ersten Jahreshälfte hat die PSI-Aktie in den vergangenen Monaten wieder deutlich Federn gelassen. Begleitet von einer weiteren Gewinnwarnung ging es seit dem Hoch von Mitte Juni um rund -40% abwärts auf ein Tief bei 21,15 €. In den letzten Tagen zeigt die Aktie wieder ansteigende Form. Hat sie nun endlich einen Boden gefunden? PSI vorgestellt Die PSI Software SE mit Sitz in Berlin entwickelt eigene Softwareprodukte ...

