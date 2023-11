In wenigen Monaten wird die Aktie der Pioneer Natural Resources Company (WKN: 908678) vom Parkett verschwinden, denn das Unternehmen wird vom Öl-Riesen ExxonMobil geschluckt. Lohnt es sich für Anleger, das Papier vor dem Vollzug der Übernahme zu kaufen oder noch zu halten, um Dividenden zu kassieren? Pioneer Natural Resources vorgestellt Die Pioneer Natural Resources Company hat ihren Sitz in Texas und ist in der Erdöl- und Erdgasexploration tätig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...