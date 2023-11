Erfurt (ots) -Die erfolgreiche Doku-Reihe "Die WG" (ZDF) geht bei KiKA in die 18. Staffel. Fünf 15- und 16-Jährige Mädchen werden einen Monat lang das Leben ohne Eltern in Porto ausprobieren. Neben einer tollen Unterkunft in der Nähe des Atlantiks, ist es diesmal vor allem die imposante und malerische Stadt, die viele Entdeckungsmöglichkeiten bietet. KiKA zeigt die 16 Folgen von "Die Mädchen-WG - Palmen, Party, Portugal (ZDF) ab 9. November jeden Donnerstag um 20:10 Uhr in Doppelfolge bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player und bei zdftivi.de.Fünf Mädchen, die sich vorher nicht kennen, ziehen ohne Eltern in eine Villa im Norden Portugals. Dort gibt es viele Annehmlichkeiten: Pool, Spülmaschine und scheinbar viel mehr Taschengeld als in den bisherigen Staffeln. Haustiere entdecken die Mädels am Tag des Einzugs auch direkt. Kurz: In dieser Staffel der WG-Reihe müssen die 15- und 16-Jährigen noch mehr als sonst beweisen, dass sie Verantwortung übernehmen und als Team Entscheidungen treffen können. Aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen, mit Palmen, WG-Partys mit einheimischen Jugendlichen und dem Atlantik in Reichweite.Das Zusammenleben der fünf jungen Mädchen, die aus unterschiedlichen Familien kommen, mit verschiedenen Wertvorstellungen, Träumen, aber auch Wünschen und Zielen, nimmt einen großen Raum ein. Sie müssen lernen, die Eigenheiten ihrer neuen Mitbewohnerinnen zu akzeptieren, die Aufgaben im Haushalt gerecht zu verteilen und Kompromisse zu schließen. Wird es ihnen gelingen, zu einer echten Gemeinschaft zusammenzuwachsen?"Die Mädchen-WG - Palmen, Party, Portugal" (ZDF) ist eine Produktion von "E+U-TV Köln". Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Michaela Glebe und Dorothee Herrmann.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5642951