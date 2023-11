Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die massive Kurvenverflachung, die sich nach der FED-Sitzung einstellte und die vom US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nochmals gestützt wurde, erscheint überzogen, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten der DekaBank würden in den kommenden Handelstagen eine gewisse Gegenbewegung erwarten. Die am Markt eingepreisten deutlichen Zinssenkungserwartungen für die EZB und die FED im kommenden Jahr erscheinen vor dem Hintergrund der weiterhin hohen und nur allmählich zurückgehenden Kerninflation nur zu rechtfertigen, wenn sich die Konjunktur vor allem in den USA deutlich abschwächt, so die Analysten der DekaBank. Das zeichne sich bislang jedoch nicht ab. Zudem würden die Volumina von Neuemissionen mit langen Laufzeiten hoch bleiben und auch die rückläufigen Zentralbankbilanzen würden für eine anhaltend hohe Nervosität am langen Ende der Kurve sprechen. Eine Fortsetzung der bullischen Kurvenverflachung erscheine damit unwahrscheinlich. (Ausgabe vom 06.11.2023) (07.11.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...