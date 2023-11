Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem der Arbeitsmarkt in den USA lange Zeit allen Widrigkeiten zu trotzen schien, fiel dieser am Freitag deutlich schlechter als erwartet aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.So seien im Oktober nur 150.000 neue Stellen geschaffen worden - weniger als prognostiziert und kaum die Hälfte vom September, in dem noch knapp 300.000 neue Stellen geschaffen worden seien. Außerdem sei die Arbeitslosenquote leicht angestiegen und die Lohnentwicklung habe sich abgeschwächt. Alles Argumente, die gegen eine weitere Zinsanhebung seitens der FED sprechen würden. Dementsprechend hätten auch die Finanzmärkte reagiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...