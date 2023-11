Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig konnte auf den ersten Blick nicht nur das sentix-Investorenvertrauen überzeugen, sondern auch die deutschen Industrieaufträge, so die Analysten der Helaba.Beides habe zu der Gegenbewegung bei den Zinssenkungserwartungen beigetragen. Bei genauerem Blick aber habe sich an der schwierigen Lage in Deutschland wenig verändert und die EZB bleibe wohl gut beraten, zunächst an dem aktuellen Zinsniveau festzuhalten und weder eine Vorfestlegung auf weitere Zinserhöhungen noch auf baldige Zinssenkungen zu betreiben. ...

