Lucid Motors ist der nächste Elektroauto-Hersteller, der auf das Schnellladesystem von Tesla setzt. Für aktuelle und künftige Fahrzeuge wird ab 2025 der Zugang zu Teslas Superchargern möglich sein - per Adapter oder nativ. Für Lucid-Stromer mit CCS-Anschluss wird das Supercharger-Netz in Nordamerika ab 2025 via Adapter zugänglich gemacht. Ebenfalls ab 2025 will Lucid in seine neuen E-Autos den Ladeport von Tesla integrieren. Lucid will damit nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...