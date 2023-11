Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

PBF / Mein Geld / AECON: Rückblick auf die erfolgreiche Verleihung der Boutiquen Awards 2023



07.11.2023 / 09:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die diesjährige Verleihung der Boutiquen Awards war erneut ein Highlight in der Finanzbranche, bei dem herausragende Fondskonzepte und unabhängige Asset Manager geehrt wurden. Die glanzvolle Galaveranstaltung fand im Frankfurter Zoogesellschaftshaus statt und bot den Teilnehmern ein beeindruckendes Erlebnis. Für alle, die nicht persönlich vor Ort sein konnten, ermöglicht ein kurzer Event-Film einen eindrucksvollen Rückblick auf das Geschehen. Die Verleihung der Awards, die bereits zum dritten Mal stattfand, wurde von den Initiatoren Pro BoutiquenFonds, Mein Geld und AECON Fondsmarketing ins Leben gerufen. Die ausgezeichneten Fondskonzepte und Asset Manager haben erneut bewiesen, dass Innovation, Expertise und Engagement in der Finanzwelt honoriert werden. Die Boutiquen Awards 2023 waren ein weiterer Meilenstein in der Anerkennung herausragender Leistungen in der Branche. Hier der Link zum Eventfilm: https://bit.ly/b-awards2023



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.