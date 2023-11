Bonn (www.anleihencheck.de) - In Australien wird das Melbourne-Institute zu Wochenbeginn die Verbraucherpreisinflation für Oktober veröffentlichen, die zwar zurückgeht, aber trotz der bisher zwölf Zinsschritte hoch bleibt, so die Analysten von Postbank Research.Im Vormonat habe sie bei 5,7% im Jahresvergleich gelegen, was insbesondere steigende Preise für Dienstleistungen widerspiegele. Deshalb dürfte die Reserve Bank of Australia (RBA) in ihrer geldpolitischen Entscheidung am Dienstag weitere Zinsschritte in Aussicht stellen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50% dürfte die RBA den Referenzzins (Cash Rate) nach einer viermonatigen Pause von aktuell 4,10% um 25 Bp auf 4,35% anheben. Die Erklärung zur Geldpolitik werde die RBA am 10. November veröffentlichen. ...

