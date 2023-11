Der rein elektrische MG4 wird ab sofort auch in Thailand produziert. Das erste lokal gefertigte Exemplar des Stromers lief dieser Tage in der Autofabrik von SAIC-CP vom Band - einem Joint Venture von SAIC Motor mit der Charoen Pokphand Group. Das Werk des Gemeinschaftsunternehmens in der Provinz Chonburi kommt auf eine Kapazität von bis zu 100.000 Fahrzeugen pro Jahr. Dort werden neben Verbrennern nun auch E-Autos für den thailändischen Markt sowie ...

