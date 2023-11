Der Hyundai-Konzern arbeitet laut koreanischen Medien an eigenen LFP-Batteriezellen für kostengünstigere Elektroautos. Ein entsprechendes Gemeinschaftsprojekt mit Batterieherstellern aus Südkorea, das in diesem Jahr begann, soll Ende 2024 abgeschlossen werden. Die LFP-Akkus sollen ab 2025 in kleinen und mittelgroßen Elektroautos von Hyundai und Kia verbaut werden, wie der "Korea Herald" schreibt. Die günstigeren und robusteren LFP-Zellen gelten als ...

