Die Aktien des bereits 1870 gegründeten Pharma- und Laborzulieferers Sartorius mit Sitz in Göttingen (Bundesland Niedersachsen) verlaufen aktuell weiterhin über dem 10er-EMA im Tageschart im Bereich von 246,20 Euro und zeigen damit bisher Stärke. Am Vortag hieß es im Insight: "Eine Short-Position im Bereich von 250 Euro eröffnet, aber erneut ausgestoppt. Es bietet sich ein weiterer Short-Versuch im Bereich von 253 Euro an. Der Stopp liegt bei 265 ...

