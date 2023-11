EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

36. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz vom 15. bis 16. November 2023 // Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG und FINEXITY AG präsentieren in München



07.11.2023 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Augsburg, 07. November 2023 Die zweitätige 36. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird vom 15. bis 16. November 2023 im The Charles Hotel - Rocco Forte in München stattfinden. Vorstände, der über 60 referierenden Unternehmen werden Einblicke in Finanzstrategien, Investitionsmöglichkeiten und zukünftige Marktaussichten geben. Wir freuen uns über die Zusage von zwei weiteren Gesellschaften: Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG (ISIN: DE000A0STWH9) Präsentation am 15. November 2023 von 15:20 - 15:55 Uhr

(ISIN: DE000A0STWH9) FINEXITY AG (ISIN: n. A.) Präsentation am 16. November 2023 von 12:35 - 13:10 Uhr

(ISIN: n. A.) Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für die Konferenz (bis 10. November möglich) finden Sie unter www.mkk-konferenz.de . Änderungen/Aktualisierungen zum Ablauf der Konferenz oder Programmänderungen geben wir immer auf unserer Homepage bekannt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-49/44

Mobil: +49 176 151434-31/44

Mail: konferenz@gbc-ag.de www.gbc-ag.de + Besuchen Sie uns auch auf: www.mkk-konferenz.de + + + + +

--------------------------------------------------------------------------



07.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com