FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Das Diabetesmittel Farxiga sei ein Kernelement für den derzeitigen Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns und trage fast 15 Prozent zum Umsatz bei, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für den Kapitalwert (NVP) jedoch sei es angesichts des bevorstehenden Patentablaufs irrelevant. Die die Ablaufkurve betreffenden Konsensschätzungen hält er immer noch für zu hoch./ck/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 06:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

