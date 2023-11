Heute im gabb: Um 11:21 liegt der ATX TR mit -1.20 Prozent im Minus bei 6991 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EuroTeleSites AG mit +1.81% auf 3.375 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +0.91% auf 50.1 Euro und Mayr-Melnhof mit +0.61% auf 115.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15090 ( -0.27%, Ultimo 2022: 13923, 8.38% ytd). - Zahlen von Mayr-Melnhof, News zu Valneva, Handelsvolumen, Research zu Kontron, Verbund, RBI ...- Nachlese: Dreikampf Strabag, VIG und Mayr-Melnhof um 2 ATX-Plätze, In Gold We Trust und Aktienverluste- Kurze zu Ottakringer- Unser Robot sagt: CA Immo, Warimpex, FACC und weitere Aktien auffällig, Robert Machtlinger führt in der GGC-Challenge- Börsegeschichte 7.11.: Extremes zu Post, Amag und voestalpine- ...

