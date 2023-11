MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational auf "Reduce" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Das dritte Quartal des Großküchenausstatters sei gekennzeichnet von einer Stabilisierung der Auftragslage auf ein normales Niveau, schrieb Analyst Peter Rothenaicher am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Die Profitabilität bleibe sehr hoch./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 07:42 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007010803