Mit seinen Insiderkäufen von Mitte September 2023 hat Mathias Hallmann, CEO von R. Stahl, einen guten Riecher bewiesen. Selbst wenn die Notiz des Anbieters von Spezial-Elektronikprodukten wie Leuchten oder Steuerungen für den Einsatz in widrigen Verhältnissen zuletzt ebenfalls an Terrain verloren hat - die Chancen für einen nachhaltigen Kursaufschwung der R. Stahl-Aktie haben sich jetzt ...

