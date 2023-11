Bonn (www.anleihencheck.de) - In den USA kündigt sich an der gesamtwirtschaftlichen Front, wie immer nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, eine ruhige Woche an, so die Analysten von Postbank Research.Die Analysten würden am Mittwoch die wöchentlichen Immobilienkreditanträge anhand des MBA-Index der Mortgage Bankers Association (Hypothekenbankenverband) beobachten. Im Oktober habe der MBA-Index nur in einer Woche mit positiven Zahlen aufgewartet, was angesichts der Tatsache, dass der Zins für 30-jährige Hypothekenkredite vor zwei Wochen 7,9% und damit den höchsten Stand seit der Jahrtausendwende erreicht habe, folgerichtig erscheine. ...

