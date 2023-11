Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia kündigte heute eine erwartete Zinserhöhung um 25 Basispunkte an, so die Experten von XTB.Dies sei der erste Zinsschritt nach vier Sitzungen gewesen, in denen die Zinsen unverändert geblieben seien. Die Geldmärkte hätten eine rund 60-prozentige Chance für eine solche Entscheidung gesehen, während die Mehrheit der Ökonomen ihre Erwartungen für eine Zinserhöhung nach einem höher als erwarteten VPI-Bericht für das dritte Quartal 2023 revidiert habe. ...

