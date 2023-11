Delivery Hero zählt im laufenden Jahr klar zu den Verlierern an den Märkten. Mit dem Corona-Hype hat es sich längst erledigt und dass bis heute keine Gewinne vorgezeigt werden können, wird dem einstigen Startup längst nicht mehr nachgesehen. In der Folge ging es mit den Kurzen zeitweise ungebremst in Richtung Süden. Zuletzt hellte die Stimmung sich aber etwas auf.Anzeige:In den vergangenen fünf Tagen legte die Aktie von Delivery Hero (DE000A2E4K43) um 14,6 Prozent zu und steigerte sich bis auf 27,50 Euro am vergangenen Wochenende. ...

