© Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON



Telefonica SA aus Spanien plant, für etwa 1,97 Milliarden Euro ihre Kontrolle über die deutsche Tochtergesellschaft zu verstärken. Es soll zudem auch die Dividendenpolitik der Telefonica Deutschland beeinflusst werden. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Telefonica Local Services GmbH beabsichtigt, weitere circa 28 Prozent an Telefonica Deutschland zu erwerben, zu einem Angebotspreis von 2,35 Euro je Aktie, was einen 37,6-prozentigen Aufschlag zum letzten Schlusskurs bedeutet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Dow Jones. Die Telefonica-Deutschland-Aktie wurde zunächst vom Handel ausgesetzt, startete dann jedoch mit einem Plus von 38 Prozent bei 2,35 Euro, während die Aktien der …