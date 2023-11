Zürich (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone beschleunigte sich der Abschwung zuletzt, so die Experten von Swisscanto.So befinde sich die Wirtschaft gemäß den Einkaufsmanagerindices seit einigen Monaten auf Schrumpfkurs. Zu Beginn des 4. Quartals habe sich die Stimmung bei Firmen und Haushalten weiter eingetrübt. Darüber hinaus hätten die Geschäftsbanken ihre Kreditkonditionen zuletzt nochmals verschärft. In Kombination mit den stark gestiegenen Zinsen habe dies dazu geführt, dass die Nachfrage nach Firmenkrediten und Hypotheken noch stärker eingebrochen sei als in den anderen Industrieländern. In den nächsten Monaten sei deshalb noch nicht mit einer Erholung zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...