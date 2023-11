Hören: https://audio-cd.at/wienerboerseplausch (Spotify hat derzeit Publishing-Probleme) Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #520 geht es um weite Wege zur Vorstellung des Börsepeople Thinktank Österreich, weiters um den wohl ersten Minus-Tag für den ATX im November, es gibt auch eine Anekdote zu Sigi Heinrich (der vielleicht die Wok-WM, aber nicht die Woke-WM gewinnen würde) und Bernard Lagat. Zahlen gibt es von Mayr-Melnhof, News zu Valneva, Handelsvolumina an der Wiener Börse, Research zu Kontron, Verbund, RBI und finally eine ...

