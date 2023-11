Nachdem die Tripadvisor-Aktie (WKN: A1JRLK) bereits in der letzten Handelswoche um über +10% zugelegt hatte, schoss das Papier des Reiseportals am Dienstagmorgen im europäischen Handel um über +13% in die Höhe. Sind Anleger so begeistert von den Quartalszahlen? Tripadvisor vorgestellt Tripadvisor, Inc. ist ein US-Unternehmen, das Online-Plattformen im Reise- und Touristikbereich betreibt. Die namensgebende Marke Tripadvisor.com ist mit rund 1 Milliarde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...