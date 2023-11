Wien (www.fondscheck.de) - Der Digital-Makler Clark baut sein Führungsteam um, so die Experten von "FONDS professionell".Benedikt Kalteier, zuvor Vorstandschef des Direktversicherers Cosmos Direkt und Vertriebsvorstand der Generali Deutschland, werde neues Vorstandsmitglied der Clark Holding und Geschäftsführer von deren Gesellschaften in Deutschland. Damit folge er auf Mitgründer Marco Adelt, der sich Ende Februar 2024 aus dem operativen Geschäft zurückziehen werde, wie das Insurtech mitteile. Adelt werde Clark aber weiter als Aktionär und Berater unterstützen. Neben Kalteier starte im Dezember auch Balázs Gáti, zuvor Global Head of Insurance bei Revolut, als internationaler Chief Product & Technology Officer. ...

