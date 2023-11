Der erste Elektrolyseur-Demonstrator im 1-MW-Maßstab geht in die letzte Phase der Inbetriebnahme

Er liefert grünen Wasserstoff mit <40 kWh/kg, bis zu 25 effizienter als herkömmliche Technologien

Leistungssteigerung und Kostensenkung bei der Technologie der nächsten Generation schaffen die Grundlage für eine Skalierung

Ceres, ein Weltmarktführer im Bereich der Brennstoffzellen- und elektrochemischen Technologie, freut sich, mitteilen zu können, dass sein neuartiger Festoxid-Elektrolyseur bei seinem Partner AVL in Deutschland Wasserstoff produziert und sich in der Endphase der Inbetriebnahme befindet. Die Werksabnahme der Anlage soll in den kommenden Wochen erfolgen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231106461464/de/

Ceres 1MW scale electrolyser demonstrator (Photo: Business Wire)

Dank seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Festoxidtechnologie konnte Ceres in den letzten 24 Monaten ein ehrgeiziges Programm zur Wasserstofferzeugung vorantreiben. Dieser bedeutende technologische Meilenstein ermöglicht es, dass der Demonstrator in den kommenden Wochen an das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Shell in Bangalore, Indien, geliefert wird, um die Leistung, die Kosten und die operative Funktionalität der Elektrolyseur-Technologie von Ceres unter Beweis zu stellen.

Ceres ist in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette aktiv, um den Markt für die hocheffiziente Festoxidtechnologie in schwer abbaubaren Hochtemperatur-Industrieprozessen, etwa bei der Herstellung von grünem Stahl, Ammoniak und synthetischen Kraftstoffen, zu aktivieren. Diese Technologie hat das Potenzial, die gesamten Investitions- und Betriebskosten von Projekten um 25 zu senken.

Parallel dazu hat die Einführung der nächsten Generation der Stack-Technologie von Ceres Anfang des Jahres zu Verbesserungen bei Leistung und Kosten geführt, die nun in Machbarkeitsstudien eingehen werden, die derzeit mit Partnern durchgeführt werden. Der Schwerpunkt dieser Studien liegt auf der Entwicklung der optimalen Architektur für Systeminstallationen im Maßstab 100 MW+, die zur Beschleunigung der Kommerzialisierung und zur Bereitstellung von grünem Wasserstoff in dem Umfang und Tempo erforderlich sind, das für die Erreichung von Netto-Null erforderlich ist.

Dr. Caroline Hargrove CBE, Chief Technology Officer bei Ceres, kommentierte:

"Die Fortschritte von Ceres in der Festoxid-Elektrolyse-Technologie unterstreichen unsere Fähigkeit, schnelle, konkrete Fortschritte im Bereich des grünen Wasserstoffs zu erzielen. Dieser Meilenstein ist ein Beweis für die umfassende Expertise unseres Technologie-Teams und für unsere Fähigkeit, starke Kooperationen mit strategischen Partnern aufzubauen, um die Zukunft der sauberen Energie proaktiv zu gestalten."

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ceres.tech

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231106461464/de/

Contacts:

Ceres Power Holdings plc

Roxanne Mashari (Senior Communications Public Affairs Manager)

Tel: +44 (0) 7972 604 747