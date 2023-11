Adaptiver DDoS-Schutz für AED verteidigt gegen DNS-Water-Torture

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), ein Anbieter von Lösungen für Performance-Management, Cybersicherheit und Schutz vor DDoS-Angriffen, hat heute Adaptive DDoS Protection für Arbor Edge Defense (AED) auf den Markt gebracht, um ISPs und Unternehmen vor DNS-Water-Torture-Angriffen zu schützen. Laut dem NETSCOUT DDoS Threat Intelligence Report haben solche Angriffe in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 um 353 zugenommen. Dadurch werden die Ressourcen der Domain Name System (DNS)-Server überlastet und wichtige DNS-Dienste kommen zum Erliegen.

"DNS-Water-Torture-DDoS-Angriffe gibt es bereits seit 1997, aber viele Unternehmen haben immer noch Schwierigkeiten, sie effizient zu identifizieren und zu entschärfen", sagt John Grady, Principal bei der Enterprise Strategy Group. "Bei diesen Angriffen werden ungültige Anfragen an einen DNS-Server gesendet, um ihn zu verlangsamen und zu verhindern, dass legitime Anfragen beantwortet werden. Aufgrund der weiten Verbreitung von DNS können Sicherheitsteams diesen Datenverkehr nicht blockieren, ohne dass sich dies auf gültige Anfragen auswirkt, und können einen Angriff leicht als Leistungsproblem fehldiagnostizieren. Die Adaptive DDoS Protection von NETSCOUT lernt automatisch und passt sich an Änderungen in der DNS-Serverkonfiguration an, so dass AED diese Angriffe erkennen und entschärfen kann."

DNS-Water-Torture ist eine von vielen Angriffstechniken, die eingesetzt werden kann, um die DNS-Infrastruktur lahmzulegen. NETSCOUTs Adaptive DDoS Protection für AED schützt vor vielen DDoS-Angriffstechniken im großen Maßstab durch:

Automatisches Erlernen legitimer Hostnamen für jede Domain durch kontinuierliche Analyse von DNS-Anfrage- und Antwortpaketen

Anpassung an Änderungen der DNS-Serverkonfiguration, um die Blockierung legitimer Domains und Änderungen von Angriffstechniken zu verhindern

Intelligente Blockierung von DNS-Water-Torture-IP-Quellen auf einer Abfrage-zu-Abfrage-Basis

Adaptive DDoS Protection bietet SOC-Teams eine skalierbare, stets aktive, zustandslose Paketverarbeitungslösung, die einen unübertroffenen Einblick in mehr als 50 des gesamten Internetverkehrs, globale DDoS-Bedrohungsdaten in Echtzeit und jahrzehntelange Erfahrung in der DDoS-Abwehr nutzt, um dynamische DDoS-Angriffe automatisch zu erkennen, sich an sie anzupassen und sie abzuschwächen.

"Adaptive DDoS Protection für AED bietet Kunden eine einzigartige hybride, mehrschichtige DDoS-Abwehrarchitektur", sagt Scott Iekel-Johnson, AVP, DDoS und Threat Intelligence bei NETSCOUT. "Sie kann Millionen von legitimen Hostnamen und Tausende von Domains lernen und filtern, unterstützt durch unseren ATLAS® Intelligence Feed (AIF), um moderne Angriffe und fortschrittliche Bedrohungen zu vereiteln."

Um mehr über Adaptive DDoS Protection für AED zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.

