Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Xtrackers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged (ISIN IE000ONQ3X90/ WKN DBX0VF) würden Anleger*innen in ein Aktienportfolio aus 23 Industrienationen weltweit investieren. Der zugrunde liegende MSCI World Index umfasse derzeit 1.510 große und mittlere Unternehmen aus verschiedenen Branchen und decke damit rund 85 Prozent der Marktkapitalisierung der einzelnen Länder ab. Unternehmen aus den USA, Japan und Großbritannien seien im Fonds am stärksten vertreten. Zudem würden bei dieser Anteilsklasse die Wechselkursrisiken gegenüber dem Euro minimiert. ...

