Die Wall Street startet am Dienstag zunächst auf einer etwas leichteren Note und der Dow Jones verliert 30 Minuten vor dem Beginn des Präsenzhandels 0,2 Prozent an Wert ein. Der Nasdaq Composite tendiert hingegen unverändert. Die Q3-Saison hat ihren Höhepunkt überschritten, jedoch gibt es punktuell spannende News aus der 2ten und 3ten Reihe. So konnte der Fahrdienstleister Uber den Markt mit soliden Geschäftszahlen durchaus überzeugen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

