Occidental Petroleum gibt diese Woche die Earnings des dritten Quartals bekannt. Während Warren Buffett weiter auf den Energietitel setzt, erwarten Analysten einen Rückgang des Quartalsgewinns um mehr als 60 Prozent.Chevron und Exxon Mobil haben bereits enttäuschende Earnings berichtet. Der Gewinn pro Aktie ging bei beiden um mehr als 40 Prozent zurück, nachdem die Gewinne im Jahr 2022 aufgrund des Ölpreisanstieges explodiert waren. Am Mittwoch folgt nun das von Warren Buffett unterstützte Occidental Petroleum (OXY). Berkshire Hathaway hält einen Anteil von 25,78 Prozent an dem in Houston ansässigen Ölkonzern. Buffett teilte den Aktionären Anfang des Jahres mit, dass er nicht die Absicht …