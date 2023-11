Anleger halten es für möglich, Fix Income Kernpositionen ohne Rendite oder Diversifizierung zu opfern, in ESG-ETFs zu verschieben Fast alle institutionellen Anleger und Vermögensverwalter in Europa, die zusammen ein Vermögen von über 150 Milliarden Euro verwalten, gaben in einer kürzlich durchgeführten Umfrage an, dass die Zahl der festverzinslichen Indizes in den nächsten zwei Jahren steigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...