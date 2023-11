Der Welt droht eine weitreichende Kupferknappheit. Es mangelt an hochgradigen Lagerstätten. Die Lösung der Bergbaubranche: Heap Leaching bzw. Haufenlaugung. Dabei handelt es sich um ein hydrometallurgisches Verfahren, mit dem Metalle aus geringgradigen Lagerstätten ausgebeutet werden. Die Technologie gewinnt an Bedeutung. Im Juli schloss das in Kanada ansässige Unternehmen Excelsior Mining ...

