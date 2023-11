Baden-Baden/Ludwigshafen/Wiesbaden/München/Hannover/Berlin (ots) -Gewinnspiel: Gesucht wird der schönste ChemisTree!Es MINT-nachtet wieder: vom 8. November bis 13. Dezember ruft der Ausbildungsblog www.chemie-azubi.de zur ChemisTree- und ScienceTree-Competition auf. Schüler und Azubis können an dem Wettbewerb um den schönsten Weihnachtsbaum mit MINT-Bezug teilnehmen. Noch vor Weihnachten wird die Jury Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 3.000 Euro vergeben.Der Blog für die Ausbildung in der Chemiebranche "ChemieAzubi" hat in diesem Jahr erneut die ChemisTree-Competition gestartet: gesucht werden die schönsten Weihnachtsbäume mit naturwissenschaftlichem Bezug. Alle Einsendungen rund um MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind erlaubt. Der Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt, egal ob leuchtende Reagenzgläser als Baumschmuck dienen oder festliche LEDs in Tannenform erleuchten.Der Wettbewerb richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen. Sie können einzeln, als Klasse, Stufe oder Team teilnehmen. Auch die Azubis aus den Unternehmen sind aufgerufen, am Wettbewerb teilzunehmen. Von ihnen sind Einsendungen mit Bezug zur Ausbildung in der Chemie ausdrücklich erwünscht!Einsendeschluss ist der 13. Dezember. Vom 8. November bis 13. Dezember können Bilder oder Videos per Mail an xmas@chemie-azubi.de geschickt werden. In der Mail sollte eine kurze Beschreibung des ChemisTrees enthalten sein. Vor Weihnachten wird eine Jury Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 3.000 Euro an die Gewinner(teams) vergeben. Die Kriterien der Jury sind 1. Wow-Faktor: Ein Baum zum Staunen! 2. Spaß-Faktor: Kreativität & Können! 3. MINT-Faktor: Leidenschaft für Chemie, Physik, Technik & Co.Inspirationen und Informationen zum Gewinnspiel gibt es ab sofort im ChemieAzubi-Blog, dem Blog für die Ausbildung in der Chemie: https://www.chemie-azubi.de/chemistree.HintergrundDer Weblog Chemie-Azubi ist ein gemeinsames Projekt der Chemieverbände Rheinland-Pfalz (http://www.chemie-rp.de/), Chemie Baden-Württemberg (http://www.chemie.com/), Hessenchemie (http://www.hessenchemie.de/), Nordostchemie (http://www.nordostchemie.de/), die Bayerischen Chemieverbände (http://www.bayerische-chemieverbaende.de/) sowie ChemieNord (https://www.chemienord.de/). Sie informieren damit über die Ausbildungsberufe und stellen ausbildende Unternehmen vor.Pressekontakt:Andreas C. A. FehlerPressesprecherChemie.BWDie Verbände der Chemie- und Pharma-Industrie Baden-Württembergaf@chemie.com+49 7221 2113-48 | +49 162 2111648https://www.chemie.comOriginal-Content von: Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76296/5643578