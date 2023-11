Der alternative Investmentfonds Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG hat von der BaFin die Zulassung für den Vertrieb erhalten. Mit dem Habona Nahversorgungsfonds 08 stellt der Frankfurter Asset-Manager Anlegern nach der geplanten sechsjährigen Fondslaufzeit einen Gesamtrückfluss nach Steuern in Höhe von 127% in Aussicht, was einer Rendite von 3,5% p.a. nach Steuern entspricht. Grundlage für die halbjährlichen Ausschüttungen sollen langfristige ...

