DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. November (vorläufige Fassung)

=== 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis und Strategie-Update 3Q (14:00 BI-PK; 11:30 Kapitalmarkt-Update; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 9 Monate (10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 PK) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (10:15 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q 07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), Ergebnis 3Q *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 18:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 9 Monate 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+3,8% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 DE/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September 10:00 DE/Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV), Daimler Truck Holding, MAN Truck & Bus, Pk zum Thema: "Falsche Rahmenbedingungen verhindern Klimaneutralität des Güterkraftverkehrs", Berlin 10:00 DE/SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Mast, Pressegespräch zu Bundestags-Sitzungswoche, Berlin 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm *** 11:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Maintaining price stability - The role of central banks and other economic agents" 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), GDV TransVer Day 2023, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,60%-ige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 *** 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Entgegennahme des Jahresgutachtens 2023/2024 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Arbeitsminister Heil und Gesundheitsminister Lauterbach, Berlin 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an Eröffnung von Siemens Energy Elektrolyse Gigafactory, Berlin *** 14:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Vorstellung des Jahresgutachtens 2023/2024, Berlin *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate *** 22:05 US/Walt Disney Co, Jahresergebnis ===

