(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.11.2023 - Biotech-Aktien zeigen sich am Dienstag leichter. Qiagen kann sich behaupten, für MorphoSys geht es abwärts. An der Wall Street kann der Sektor leicht zulegen. Der DAX notiert am Nachmittag flach bei 15.140 Punkten, wobei Daimler Trucks, Continental und BMW nachgeben. Aufwärts geht es für Deutsche Börse, SAP und Symrise. Der MDAX steigt um 0,6 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...