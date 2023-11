Herbstzeit gleich "Pumpkin Spice Latte"-Zeit? Auch nach 20 Jahren lockte das herbstliche Kultgetränk wieder zahlreiche Kunden in Starbucks-Filialen. Wie der Konzern am Donnerstag (2.11.) mitteilte, stiegen die konzernweiten Umsätze im Q4 des Gj. 2022/23 (per 1.10.) um 11% auf 9,4 Mrd. US-Dollar (8,8 Mrd. Euro) auf ein neues Rekordhoch.Hiervon machte allein der Kürbistrunk 10% aus. Bemerkenswert dabei ist jedoch die Ausweitung der Margen, die dank des 2022 unter Firmengründer Howard Schultz angestoßenen Strategiewechsels langsam Wirkung entfalten und jetzt unter dem seit März im Amt tätigen Laxman Narasimhan weiter umgesetzt werden (vgl. PB v. 20.4.22). So stieg der operative Gewinn u. ...

