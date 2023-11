DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Ziele der Börse kommen gut an

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag gut behauptet. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 15.153 Punkte. Damit hat er die Rallygewinne der vergangenen Woche wieder leicht ausgebaut. Gestützt wurde die Stimmung von den deutlich fallenden Ölpreisen und den mit diesen nachgebenden Renditen. Das Plus im DAX lag vor allem an neuen Jahreshochs des Index-Schwergewichts SAP. Gewinner Nummer eins waren allerdings Deutsche Börse mit neuen Unternehmenszielen. Autoaktien tendierten dagegen im Sog von Daimler Truck zur Schwäche. Im Blick stand auch ein Übernahmeangebot für Telefonica Deutschland.

Der spanische Mutterkonzern Telefonica bietet den Aktionären von Telefonica Deutschland 2,35 Euro je Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 37,6 Prozent zum Schlusskurs am Montag. Entsprechend fest zeigte sich die Aktie. Am deutschen Markt verzeichneten auch United Internet Kursgewinne.

Dt Börse ziehen mit Mittelfristzielen an - SAP auf Jahreshoch

Deutsche Börse stiegen um 3,5 Prozent. "Die Deutsche Börse bleibt eine Cash-Cow", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass der operative Gewinn bis 2026 um durchschnittlich 11 Prozent jährlich steigen soll. "Das ist besser als erwartet", das Ziel von 3,8 Milliarden Euro für 2026 liege 9 Prozent über den Analystenprognosen.

SAP gewannen 2,4 Prozent auf 131,76 Euro und markierten zeitweise neue Jahreshochs. Damit deutet sich nun aus technischer Sicht ein Überwinden der Trading-Range zwischen 118 und 132 Euro an. Sie profitierten auch von Capgemini, die in Paris um 2,5 Prozent anzogen. Ein Händler sagte, der Markt sei erleichtert, dass das französische Unternehmen die Prognose bekäftigt hat.

Daimler Truck schwach

Auf der anderen Seite fielen Daimler Truck um 4,6 Prozent. Hier hatten Experten beim Umsatz und beim bereinigten operativen Gewinn etwas mehr erwartet als das Unternehmen nun mitteilte. Der Kurs des Wettbewerbers Traton gab um rund 2 Prozent nach. Im DAX verloren BMW 1,6 Prozent, Mercedes-Benz 1,1 Prozent und VW 0,8 Prozent.

Um 0,7 Prozent fielen Siemens Energy. Die Ratingagentur S&P hat die Bonität des Energietechnikkonzerns auf den Prüfstand gestellt - mit negativem Ausblick. Den Ratinganalysten zufolge wird Siemens Energy aufgrund der jüngsten Unternehmensnachrichten das bisherige Basisszenario der Ratingagentur verfehlen.

Adtran brechen ein - Manz und Westwing mit Kurssprüngen

Im MDAX stiegen Rational nach guten Zahlen um 3,5 Prozent. Im TecDAX ließ ein Dividendenausfall die Aktien von Adtran Holdings um fast 25 Prozent einbrechen. In den hinteren Reihen sprangen dagegen Manz um 24 Prozent und Westwing um 23 Prozent nach oben. Der Maschinenbauer Manz hat es in den ersten neun Monaten zurück in die Gewinnzone geschafft und der Möbelhändler Westwing hat die Gewinnprognose angehoben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.152,64 +0,1% +8,83% DAX-Future 15.231,00 +0,2% +6,27% XDAX 15.165,67 +0,1% +9,35% MDAX 25.107,61 +0,8% -0,04% TecDAX 2.972,92 +1,0% +1,77% SDAX 12.731,38 -0,3% +6,76% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,35 +82 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 23 0 2.523,6 61,5 60,4 MDAX 30 20 0 628,6 118,0 27,5 TecDAX 16 13 1 839,7 116,4 20,1 SDAX 23 45 2 95,0 11,0 14,0 ===

