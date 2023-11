© Foto: picture alliance / Sipa USA | Richard B. Levine



Mehrere Analysten haben ihre Coverage für Birkenstock aufgenommen. Viele sind äußerst bullish und geben dem Konzern die höchste Bewertung.Der 1,5-Milliarden-US-Dollar-Börsengang war der drittgrößte an den US-Börsen in diesem Jahr. Die Aktie wurde allerdings noch nicht über ihrem Angebotspreis gehandelt. Bereits in den ersten drei Tagen nach dem Debüt ist die Aktie zunächst um mehr als 20 Prozent gefallen, bevor die Verluste halbiert werden konnten. Die Analysten von JPMorgan stufen die Birkenstock-Aktie mit "Übergewichten" und einem Kursziel von 48 US-Dollar ein. Die Strategen bezeichnen die aktuelle Jahresumsatzprognose des Sandalenherstellers im mittleren bis hohen Zehnerbereich als …