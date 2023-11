Der Stimmungsumschwung an den Börsen wirkt sich auch positiv auf den Handel mit Exchange Traded Funds (ETF) aus. Anleger*innen zeigen großes Interesse an den Produkten und greifen sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen und Krypto-Assets zu.07. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach den zuletzt eher umsatzschwachen Monaten zeigt sich an der Börse Frankfurt eine spürbare Belegung des ETF-Handels. Frank Mohr von der Société Générale berichtet von einer "sehr aktiven Woche" mit deutlich erhöhten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...