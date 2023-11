DJ MÄRKTE USA/Börsen weiter mit Aufschlägen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag erneut mit leichten Aufschlägen. Leichte Abgaben zu Handelsbeginn wurden wieder aufgeholt. Die jüngste Gewinnserie setzt sich damit noch etwas fort. Stützend wirken wieder nachgebende Marktzinsen. Gegen Mittag (Ortszeit) notiert der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent höher bei 34.192 Punkten, der S&P-500 legt um 0,4 Prozent zu. Für den Nasdaq-Composite geht es um 1,0 Prozent nach oben.

Einige Anleger hinterfragen allerdings, ob die Zinserhöhungen der US-Notenbank schon beendet seien, heißt es aus dem Handel. Zum einen hat am Montag der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, gewarnt, dass es zu früh sei, den Sieg über die Inflation zu verkünden. Zum anderen hat am Dienstag die australische Notenbank (RBA) den Leitzins erhöht, weil sich der Inflationsdruck als überraschend hartnäckig erwiesen habe. Nach Meinung von Swissquote ist der RBA-Entscheid eine unsanfte Erinnerung daran, dass der Verzicht auf weitere Zinserhöhungen auch nach einem Stillhalten über vier Zinssitzungen hinweg keineswegs ausgemacht sei.

An Konjunkturdaten wurde am Dienstag nur die Handelsbilanz des Monats September veröffentlicht. Das Defizit fiel dabei größer aus als angenommen.

Am Anleihemarkt geben die Renditen wieder etwas nach. Die Renditen hatten am Montag zugelegt, nachdem sie in der vergangenen Woche kräftig gesunken waren. Die Zwischenerholung der Renditen vom Montag erklären Marktbeobachter damit, dass Anleger den kräftigen Anstieg der Anleihekurse davor als zu schnell empfunden hätten. Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, vermutet, dass die Erholung der Renditen zu Wochenbeginn Befürchtungen spiegeln könnten, dass die Marktzinsen für den Geschmack der US-Notenbank zu schnell gefallen seien.

Uber nach Zahlen etwas fester

Die Bilanzsaison geht indessen in eine neue Runde. Die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber legt um 3,7 Prozent zu. Uber hat zwar im dritten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet, doch blieb der Umsatz unter der Konsensschätzung.

Überraschend gut fielen dagegen die Drittquartalszahlen von Tripadvisor aus, was der Aktie zu einem Plus von 9,6 Prozent verhilft. Vimeo verbessern sich um rund 10 Prozent, nachdem die Video-Plattform im dritten Quartal überraschend in die Gewinnzone vorgestoßen ist. Positiv werden die Zahlen von Goodyear (+1,6%) aufgenommen.

Der Duft- und Aromenhersteller International Flavors & Fragrances (-1,1%) hat eine Kooperationsvereinbarung mit Icahn Capital verlängert. Die Gesellschaft von Carl Icahn kann nun einen Direktkandidaten in das Board von IFF entsenden sowie einen Kandidaten, auf den sich beide Seiten einigen müssen.

Tesla geben 0,6 Prozent nach. In Schweden haben sich Beschäftigte in vier Häfen dem Streik gegen den US-Autobauer angeschlossen. Sie blockierten am Mittwoch das Be- und Entladen von Tesla-Fahrzeugen in Malmö, Södertälje, Göteborg und Trelleborg. Damit zeigen sie sich solidarisch mit der Gewerkschaft IF Metall, die einen Tarifvertrag bei Tesla fordert.

Dollar etwas fester - Ölpreise sinken

Am Devisenmarkt macht der Dollar Boden gut. Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent. Devisenhändler sehen einen Zusammenhang mit der Zinserhöhung der australischen Notenbank und deren als "taubenhaft" interpretiertem Begleitkommentar, der weitere Zinserhöhungen weniger wahrscheinlich erscheinen lasse.

Die Ölpreise geben deutlich nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 3,0 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China, die Nachfragesorgen schürten.

Der Goldpreis wird vom festeren Dollar belastet. Der Preis für die Feinunze gibt um 0,6 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.192,24 +0,3% 96,38 +3,2% S&P-500 4.382,77 +0,4% 16,79 +14,2% Nasdaq-Comp. 13.651,42 +1,0% 132,64 +30,4% Nasdaq-100 15.311,43 +1,0% 156,51 +40,0% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,93 +0,8 4,92 50,8 5 Jahre 4,56 -1,4 4,57 55,9 7 Jahre 4,59 -4,2 4,64 62,5 10 Jahre 4,59 -5,8 4,65 70,9 30 Jahre 4,74 -6,5 4,81 77,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0690 -0,3% 1,0693 1,0742 -0,1% EUR/JPY 160,85 +0,0% 160,88 160,92 +14,6% EUR/CHF 0,9623 -0,2% 0,9632 0,9641 -2,8% EUR/GBP 0,8689 +0,1% 0,8685 0,8670 -1,8% USD/JPY 150,46 +0,3% 150,45 149,82 +14,8% GBP/USD 1,2302 -0,4% 1,2313 1,2389 +1,7% USD/CNH (Offshore) 7,2839 +0,0% 7,2902 7,2754 +5,1% Bitcoin BTC/USD 34.725,39 -1,2% 34.874,39 35.000,45 +109,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,39 80,82 -3,0% -2,43 +1,4% Brent/ICE 82,70 85,18 -2,9% -2,48 +1,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,55 45,13 +3,1% +1,42 -49,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.965,59 1.977,83 -0,6% -12,25 +7,8% Silber (Spot) 22,56 23,18 -2,6% -0,61 -5,9% Platin (Spot) 898,27 907,48 -1,0% -9,21 -15,9% Kupfer-Future 3,68 3,72 -1,1% -0,04 -3,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

